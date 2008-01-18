Газета влаштувала бурю в стакані води?

Якщо заборгованість по зарплаті співробітникам газети «Велика Ялта News» справді погашена, як каже редактор видання Андрій КЛИМЕНКО, то прокуратура направить кримінальну справу до суду для її припинення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму, коментуючи заяви головного редактора газети «Велика Ялта News» Андрія КЛИМЕНКА про нібито ”політичне переслідуванні” видання, що має місце з боку ялтинської прокуратури.

Після появи в ЗМІ листа А.КЛИМЕНКА проводиться перевірка в цій справі і з`ясовується, чи справді заборгованість вже погашена, повідомляють у прокуратурі.

«Заборгованість була, тому було порушено кримінальну справу. Прокуратура сама не може припинити справу - це робить суд», - зазначили в прокуратурі.

Одержати коментар у прокурора Ялти не вдалося, оскільки, за даними прокуратури, зараз він знаходиться за межами Криму.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Велика Ялта News» А.КЛИМЕНКО заявив про «політичне переслідування» видання.

«У грудні 2007 газета опублікувала ряд гострих матеріалів з вимогами відставки міського голови Ялти і дострокових виборів міськради. Після цього прокуратура Ялти розпочала стосовно газети перевірку у зв`язку з незначною заборгованістю по зарплаті, що мала місце в середині 2007 року», - йшлося в листі А.КЛИМЕНКА, надісланому агентству УНІАН 17 січня.

За словами А.КЛИМЕНКА, «28 грудня – в день, коли заборгованість вже була повністю погашена, нам вручили постанову прокурора Ялти про порушення кримінальної справи. Незважаючи на те, що всі документи про погашення заборгованості були одержані прокуратурою 8 січня ц.р., станом на 17 січня слідчі дії тривають, кримінальна справа не припинена». А.КЛИМЕНКО розцінив це «як політичне переслідування вільної преси, що наважилася відкрито говорити про безпорядки в Ялті».