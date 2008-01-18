Антифашисти кажуть, що мають мільйон

1 мільйон 45 тисяч 910 чоловік поставили підпису під маніфестом Антифашистського фронту Криму, стверджують кримські комуністи.

Як повідомили УНІАН у Кримському республіканському комітеті Компартії України, підсумки збору підписів під маніфестом було підбито сьогодні.

«1 мільйон 45 тисяч 910 чоловік поставили підписи під текстом маніфесту – з вказівкою повних імені, по батькові, прізвища, місця проживання, року народження. Аналіз показує, що серед тих, хто підписався - представники всіх вікових груп зі всіх регіонів і міст, з яких близько 50% – це молоді люди віком до 30-35 років. Це люди різних національностей і професій», - відзначають в прес-службі кримського Рескому КПУ. У підписанні маніфесту активну участь взяли члени Антифашистського комітету, партактив, ветерани Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2007 року в Криму було створено Антифашистський фронт, мета якого – боротьба ”з відродженням нацизму і затвердженням авторитарної диктатури” в Україні. У маніфесті Антифашистського фронту Криму містився заклик до всіх громадсько-політичних сил, національно-культурних громад, ініціативних груп і об`єднань громадян, які «виступають за обмеження олігархічного панування і за створення механізмів, що дозволяють зупинити протиправну діяльність влади», об`єднатися навколо Антифашистського фронту. Крім цього, в маніфесті містився заклик до громадськості Криму «виступити на захист конституційних прав Автономної Республіки Крим, відновлення в повному обсягу її законних повноважень, зокрема, й у сфері формування зовнішньополітичного курсу країни».