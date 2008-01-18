У Криму - 3-кілометрова зона карантину

У Криму встановлено трикілометрову зону карантину навколо локального спалаху високопатогенного пташиного грипу (вірус типа Н5N1).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили по телефону в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

До трикілометрової зони входять два села: сіло Рівне (у птахівничому господарстві якого було виявлено пташиний грип) і село Азов, розташоване поруч. «Організовано пропускний режим, проводиться подвірний обхід у цих селах, проводиться моніторинг», - повідомили в кримському Главку МНС.

В даний час на місці працюють більше 180 чоловік: особовий склад МНС Криму, представники Міністерства охорони здоров`я, ветмедицини, МВС, ДАІ, співробітники сільради і т.д.

Продовжується утилізація загиблої від пташиного грипу птиці. «Утилізація проводитиметься в цілодобовому режимі», - повідомили в кримському Главку МНС.

На підприємстві, де було виявлено вірус, утримують 25 тисяч курей. Ймовірно, вся ця птиця буде знищена.

У Сімферополі вже пройшла екстрена нарада надзвичайної протиепізоотичної комісії при Раді міністрів АРК.

Нагадаємо, 17 січня експертизою було підтверджено факт виявлення високопатогенного пташиного грипу (вірус типа Н5N1) у птахівничому господарстві в с. Рівне Красногвардійського району Криму. Там у період з 15 по 17 січня було зафіксовано загибель птиці.