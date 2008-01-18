Моряк в літаку побив бортпровідника

Співробітникам лінійного відділу аеропорту Сімферополя днями довелося зняти з борту літака п`яного чоловіка.

Як повідомляє ЦГЗ міліції Кріму, 44-річний моряк повертався через Київ до Севастополя.

"Накачавшись спиртним, почав буянити, в результаті наніс тілесні ушкодження бортпровідникові", - розповів начальник міліції суспільної безпеки лінійного відділу в аеропорту Сімферополь Дмитро Креков.

Коли літак зайшов на посадку, хулігана затримали.

Відносно нього був складений адміністративний протокол. Залізничним судом Сімферополя моряк був арештований в адміністративному порядку на 15 діб.