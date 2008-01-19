Погода в Криму на вихідні

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода, невеликий мокрий сніг та дощ, лише у східній частині та в Криму без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах подекуди ожеледиця, вночі та вранці туман, слабка ожеледь. Ветер південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях пориви 17-22м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у східних областях місцями 8-10° морозу, вдень 0-5° морозу, у західній частині, на Одещині та півдні Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

20-21 січня - хмарно з проясненнями. Невеликі та помірні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, вдень подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, лише 20 січня вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї, а вдень 20 та 21 січня у більшості північних областей без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Криму, а 20 січня і у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла; у східних та Запорізькій областях вночі 1-6° морозу, 20 січня місцями до 9° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла (в степовій частині Криму 20 січня 3-8° морозу), вдень 0-5° тепла, на півдні до 9° тепла.