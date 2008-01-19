Утилізовано 15 тис. курей

У Криму в осередку захворювання на високопатогенний грип утилізовано вже 15 тис. голів птиці, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

На місці надзвичайної ситуації працюють 160 осіб і 25 одиниць техніки, у тому числі, 90 рятувальників МНС і 20 одиниць техніки МНС. Решта – підрозділи ветеринарної медицини, міліції, охорони здоров’я, місцевих органів влади. Роботи проводяться у цілодобовому режимі позмінно.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня експертизою було підтверджено факт виявлення високопатогенного пташиного грипу (вірус типа Н5N1) у птахівничому господарстві в с. Рівне Красногвардійського району Криму. Там у період з 15 по 17 січня було зафіксовано загибель птиці. На підприємстві, де було виявлено вірус, утримують 25 тисяч курей.