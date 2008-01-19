В Азовському морі за 63 км від Керченського півострова (мис Хроні) затонув теплохід ”Сергій Скадовський”, завантажений зерном.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, судно (прапор України, екіпаж - 13 осіб) зазнало пошкодження корпусу через складну льодову обстановку вчора о 19.40.

Теплохід ”Сергій Скадовський” йшов у складі каравану із 10 суден з порту Маріуполь до Керченської протоки в супроводі криголаму ”Капітан Білоусов” та морського буксиру ”Портовик”.

О 02.40 19 січня за розпорядженням капітана теплоходу ”Сергій Скадовський”, через загрозу затоплення, екіпаж в повному складі покинув судно і перейшов на борт буксиру ”Портовик”, теплохід ”Сергій Скадовський” почав тонути.