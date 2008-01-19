Н5N1 у Криму: знищенно 25 тис. птахів

12:20, 19 січня 2008
Крым
12 0

В осередку захворювання на високопатогенний грип рятувальники МНС повністю завершили утилізацію птиці... Нових вогнищ захворювання не виявлено...

У Криму в осередку захворювання на високопатогенний грип рятувальники МНС повністю завершили утилізацію птиці.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

За його словами, залишилося провести санітарну обробку та дезінфекцію приміщень птахогосподарства, де утримувалася птиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, продовжується спостереження за станом здоров`я жителів сіл, розташованих у 3-кілометровій санітарній зоні, і дослідження птиці у приватних господарствах. «Нових вогнищ захворювання не виявлено», - говорять рятувальники.

Як повідомлялося, на підприємстві, де лабораторними дослідженнями підтверджений факт виявлення високопатогенного грипу птиці, всього утримувалося близько 25 тис. голів птиці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter