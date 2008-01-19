Н5N1 у Криму: знищенно 25 тис. птахів

У Криму в осередку захворювання на високопатогенний грип рятувальники МНС повністю завершили утилізацію птиці.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

За його словами, залишилося провести санітарну обробку та дезінфекцію приміщень птахогосподарства, де утримувалася птиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, продовжується спостереження за станом здоров`я жителів сіл, розташованих у 3-кілометровій санітарній зоні, і дослідження птиці у приватних господарствах. «Нових вогнищ захворювання не виявлено», - говорять рятувальники.

Як повідомлялося, на підприємстві, де лабораторними дослідженнями підтверджений факт виявлення високопатогенного грипу птиці, всього утримувалося близько 25 тис. голів птиці.