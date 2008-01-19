Знищено вже 20 тис. курей у Криму

У селі Рівне Красногвардійського району Криму вже утилізовано 20 тис. голів птиці з підприємства, де 15-17 січня стався падіж птиці і підтверджений факт виявлення високопатогенного грипу птиці (вірус типу Н5N1).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, сьогодні на місці працюють близько 200 осіб, задіяно 30 одиниць техніки. «Утилізацію птиці планується завершити сьогодні», - зазначили у відомстві.

Після утилізації буде проведена ретельна дезинфекція всіх приміщень птахогосподарства.

За даними кримського Главку МНС, продовжується спостереження за станом здоров`я жителів сіл, розташованих у 3-кілометровій санітарній зоні, і дослідження птиці у приватних господарствах. «Нових вогнищ захворювання не виявлено», - говорять рятувальники.

Як повідомлялося, на підприємстві, де лабораторними дослідженнями підтверджений факт виявлення високопатогенного грипу птиці, всього утримувалося близько 25 тис. голів птиці.