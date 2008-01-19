Один труп, 3 людини дістали травми

Одна людина загинула і три дістали численні травми в результаті ДТП у Криму, на 32-му кілометрі траси Сімферополь - Керч.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, водій автомобіля ВАЗ-2103 не впорався з управлінням, у результаті чого машина виїхала на смугу зустрічного руху і врізалась в автомобіль «Москвич». Водій ВАЗу (1975 року народження) від одержаних травм помер.

Крім того, в результаті дорожньої аварії трьох осіб: двох чоловіків (1969 і 1976 років народження) і жінку (1969 року народження) із серйозними травмами госпіталізовано в Білогірську центральну лікарню.

В Україні за минулу добу сталося 773 дорожньо-транспортних пригод, в яких дев’ять людей загинули, 112 постраждали, повідомляє прес-служба Департаменту Державтоінспекції МВС України.