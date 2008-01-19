Україна пишається кримчанами?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав кримчан з Днем Автономної Республіки Крим.

У поздоровленні глави держави, розміщеному на офіційному сайті кримського парламенту, сказано, що «благодатна кримська земля завжди була унікальною коштовністю в нашій національній скарбниці, яка засяяла новими гранями після здобуття державної незалежності України».

«Ми насолоджуємось незрівнянними природними багатствами вашого прекрасного краю. Багата на події історія створює цінну спадщину, яка увійшла до світового надбання. Унікальним є різноманіття культур і традицій народів, які населяють Крим», - наголошується в привітанні.

В.ЮЩЕНКО відзначає, що Україна пишається досягненнями «талановитих і працелюбних жителів Криму, які прославляють свій рідний край і всю нашу державу». Президент висловлює сподівання, що майбутні покоління кримчан збережуть «усі ці безцінні скарби і примножать їх своєю працею і звершеннями на благо України». Глава держави побажав жителям Криму миру, злагоди, процвітання і достатку.

Крім В.ЮЩЕНКА, поздоровлення кримчанам вже направили Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, Уповноважений з прав людини ВР Ніна КАРПАЧОВА, керівники ряду регіонів Росії.

Довідка УНІАН. День Автономної Республіки Крим відзначається 20 січня.

20 січня 1991 в Криму на референдумі більшість кримчан висловились за відновлення статусу кримської автономії. 12 лютого 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки».