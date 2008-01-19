У Криму викрито ділків

У Криму працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб підприємства - вони самовільно зайняли земельну ділянку (площа майже 1,8 га). "Впродовж трьох останніх років незаконно використовували її для складування металопродукції, чим завдали збитки державі, у вигляді несплати земельного податку, на загальну суму 238,9 тис. гривень", - повідомляє прес-служба МВС України.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.4 ст.197-1 та ч.2 ст.364 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво і зловживання владою або службовим становищем).