Пташиний грип у Криму майже перемогли

У Криму в осередку захворювання на високопатогенний грип рятувальники МНС повністю завершили утилізацію птиці.

Про це УНІАН повідомив керівник прес-служби Міністерства з питань надзвичайних ситуацій Ігор КРОЛЬ.

За його словами, залишилося провести санітарну обробку та дезінфекцію приміщень птахогосподарства, де утримувалася птиця.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня експертизою було підтверджено факт виявлення високопатогенного пташиного грипу (вірус типа Н5N1) у птахівничому господарстві в с. Рівне Красногвардійського району Криму. Там у період з 15 по 17 січня було зафіксовано загибель птиці. На підприємстві, де було виявлено вірус, утримували 25 тисяч курей.