Меджліс затвердив свою структуру

Меджліс кримськотатарського народу затвердив свою структуру.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу, були затверджені керівники управлінь, відділів, служб і комісій, а також обрані члени президії Меджлісу кримських татар.

В результаті ухвалених рішень, структура Меджлісу, обраного на першій сесії Курултаю кримськотатарського народу V скликання, виглядає таким чином: голова Меджлісу - Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, перший заступник голови Рефат ЧУБАРОВ, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ремзі ІЛЬЯСОВ, заступник голови Меджлісу – керівник Управління з координації діяльності регіональних і місцевих меджлісів Ахтем ЧІЙГОЗ, керівник секретаріату Меджлісу Заїр СМЕДЛЯЄВ, керівник юридичної служби Еміне АВАМІЛЄВА, керівник Управління соціально-економічного розвитку Ресуде ІЗМАЙЛОВА, керівник Управління освіти і культури Сафуре КАДЖАМЕТОВА, керівник Управління з інформаційної політики і зв`язків з громадськими організаціями Шевкет КАЙБУЛЛАЄВ, керівник земельної комісії Зевджет КУРТУМЕРОВ і керівник відділу зовнішніх зв`язків Меджлісу Алі ХАМЗІН.

Також ухваленим на засіданні Меджлісу рішенням керівництво політико-правовим управлінням покладено безпосередньо на Р.ЧУБАРОВА.

Члени Меджлісу також розглянули проект «Положення про місцеві органи національного самоврядування кримськотатарського народу», акцентувавши увагу на нормах розділу «Місцеві меджліси».

На засіданні Меджлісу знову обговорено ситуацію по земельній ділянці для будівництва Соборної мечеті в Сімферополі. «Р.ЧУБАРОВ поінформував присутніх про підготовчі роботи щодо початку акції протесту у зв`язку з черговою відмовою депутатів Сімферопольської міської ради у виділенні земельної ділянки по вул. Ялтинська, 22 для будівництва Соборної мечеті (депутати міськради виділили мусульманам землю не там, де вони просили: замість ділянки по вулиці Ялтинській ухвалено рішення виділити землю по вулиці Луговій - УНІАН)», - зазначає прес-служба Меджлісу.