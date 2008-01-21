Двоє підліток провалилися під лід

Знайдено тіло 14-річного жителя Керчі (Крим), який днями разом з другом провалилися під лід.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в Криму, тіло одного з хлопчиків було знайдено в районі пляжу Сморжевського приблизно в 700 метрах від берега. За словами начальника сектора пропаганди Керченського міського управління МНС Юрія ПОЛУЛЯХА, «хлоп`ята зайшли дуже далеко і опинилися на ділянці, де товщина льоду не перевищує 5 см». «Судячи по стану льоду, найімовірніше, коли один з хлопчиків провалився під лід, другий кинувся до нього на допомогу, але сам тут же «пішов» під воду», - відзначає Ю.ПОЛУЛЯХ.

Пошуки другого підлітка продовжуються по побережжю Керченської протоки.

Як повідомлялося, 17 січня в МНС Керчі подзвонила жінка і повідомила, що бачила, як двоє підлітків провалилися під лід приблизно в 400 метрах від берега.