Комуністи Криму вшанували пам`ять Леніна
12:04, 21 січня 2008Крым
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Вождь помер у 1924 році
Кримські активісти Комуністичної партії України сьогодні в Сімферополі вшанували пам`ять вождя Жовтневої соціалістичної революції і творця радянської держави Володимира Леніна.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету КПУ, актив кримського республіканського і сімферопольського міського комітетів Компартії поклали квіти до пам`ятника Леніну на головній площі Сімферополя.
В.Ленін помер 84 роки тому – 21 січня 1924 року.
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