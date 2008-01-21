Комуністи Криму вшанували пам`ять Леніна

Кримські активісти Комуністичної партії України сьогодні в Сімферополі вшанували пам`ять вождя Жовтневої соціалістичної революції і творця радянської держави Володимира Леніна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету КПУ, актив кримського республіканського і сімферопольського міського комітетів Компартії поклали квіти до пам`ятника Леніну на головній площі Сімферополя.

В.Ленін помер 84 роки тому – 21 січня 1924 року.