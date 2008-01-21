Податківці присікли діяльність АЗС

Співробітники податкової міліції Керчі виявили і присікли діяльність «підпільної» автозаправної станції.

Як повідомили УНІАН в прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, АЗС працювала під керівництвом 47-річного громадянина, який здійснював реалізацію палива й масел, не маючи дозвільних документів.

Зокрема, у нього були відсутні дозвіл на розміщення АЗС, торговий патент, трудові угоди з найманими робочими.

Співробітники податкової міліції склали акт, згідно якому вилучений бензин А-80, А-92, А-95, дизельне паливо, масла та інші товарно-матеріальні цінності на суму порядка 157 тисяч гривень.

Проводяться заходи, направлені на встановлення каналів надходження палива і фактичних об`ємів його реалізації. По даному факту буде ухвалено рішення відповідно до чинного законодавства.