Від громадян більше не вимагають довідок про землю

Республіканський комітет по земельних ресурсах АРК більше не вимагає від громадян довідок про наявність землі.

"Для отримання земельної ділянки кримчанам більше не доведеться надавати в місцеві органи влади, управління та відділи земельних ресурсів довідку про наявність або відсутність у них землі - такий документ не передбачений переліком землевпорядної документації", - повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

На цій підставі прокуратура Криму внесла припис до Республіканського комітету по земельних ресурсах про усунення порушення закону. "У поданні заступник прокурора Криму вказує на те, що постановою Ради міністрів Криму №89 від 13 лютого 2007 року на Рескомзем покладено обов`язок ведення реєстру земельних ділянок в автономії, а також видачі зацікавленим особам витягів з реєстру про наявність землі та довідок про відсутність ділянки", - йдеться у повідомленні.

На даний час практика витребування інформації про наявність-відсутність земельної ділянки, що не узгоджується із законом, скасована.