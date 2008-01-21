ДТП в Криму: 2 загиблих, 3 травмованих (фото)
17:38, 21 січня 2008Крым
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"Рагу з металу" в Сакському районі
Двоє людей загинуло і троє госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні в Криму на автотрасі Чорноморське – Євпаторія.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в автономії, автомобіль «Пежо» при обгоні «КамАЗу», що рухався попереду, виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у вантажну «Газель». Від сильного удару обидва автомобілі дістали значні механічні пошкодження.
Внаслідок ДТП водій і пасажир «Пежо» загинули на місці. Ще двох пасажирів «Пежо» і водія «Газелі» травмовано.
Фото прес-служби ДАЇ у Криму
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