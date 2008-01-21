Білорусь не хоче птахів з Криму

Білорусь ввела тимчасові обмеження на ввезення продукції птахівництва з Криму.

”З 18 січня поточного року введено тимчасові обмеження на ввезення живої птиці, м`яса птиці, продуктів із м`яса птиці, добових курчат і кормів із цього регіону у зв`язку з виявленням там випадку захворювання на пташиний грип”, - повідомив начальник Головного управління ветеринарії міністерства сільського господарства та продовольства Білорусі Олександр АКСЬОНОВ, передає agrobel.by.

О.АКСЬОНОВ уточнив також, що в промислових обсягах цю продукцію Білорусь із Криму не ввозила.

Начальник головного управління ветеринарії Білорусі інформував, що обмеження на ввезення продукції з Криму будуть зняті через 6 місяців після виявлення останнього випадку захворювання на пташиний грип у цьому регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня експертизою був підтверджений факт виявлення високопатогенного пташиного грипу (вірус типу Н5N1) у птахівничому господарстві в с. Рівне Красногвардійського району Криму. Там із 15 до 17 січня було зафіксовано загибель птиці. На підприємстві утримувалося 25 тисяч курей. 19 січня в осередку захворювання рятувальники МНС повністю завершили утилізацію птиці.

У Криму тривають санітарно-епідеміологічні заходи, обходи приватних садиб у прилеглих до осередку спалаху захворювання селах і санітарно-просвітницька робота серед населення. На місці працюють 34 фахівці й 7 одиниць техніки. Загальну координацію дій здійснює керівник МНС Володимир ШАНДРА.