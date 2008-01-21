У Криму створили передвиборчу коаліцію, орієнтовану на росіян

Ряд суспільно-політичних організацій створили Всекримську передвиборчу коаліцію «Русский фронт Сергея Шувайникова», мета якої - захист політичних, національних і соціально-економічних прав і інтересів жителів автономії, в першу чергу - російського населення півострова.

Коаліція створена «у зв`язку з реальністю проведення позачергових виборів в місцеві органи влади Криму»

Очолив передвиборну коаліцію лідер Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія», колишній депутат Верховної Ради Криму Сергій ШУВАЙНІКОВ.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі нацфронта «Севастополь-Крим-Росія», угоду про створення коаліції підписали представники Кримської регіональної організації Слов`янської партії і Кримської республіканської організації партії «СПАС», Конгресу російських общин Криму, Союзу православних громадян Криму, Кримської асоціації російських співвітчизників, Російського національного з`їзду, Патріотичного блоку «В майбутнє – з Росією!», Російської общини Белогор`я, Російської общини Сімферополя.

Серед пунктів угоди - «визнати за десятьма мільйонами громадян України, що ідентифікують свою національну приналежність як «росіяни», законне право отримати конституційний і офіційний статус російського народу і російської нації, закріпити за ними законне право добровільного запису своєї національності в цивільний паспорт, свідоцтво про народження дитини і інші документи, що засвідчують особу», «визнати і закріпити в конституційному порядку право громадян України російської національності на російську мову як державний і регіональний і його використання нарівні з українською мовою у всіх сферах державного і суспільного життя України», «визнати право за громадянами України російської національності вживати свої імена і прізвища, зокрема в офіційних документах, як це прийнято і звучить на їх рідній російській мові», «гарантувати громадянам України російської національності цивільні, політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи, а також можливість безперешкодно виражати, зберігати і розвивати свою етнічну, мовну, культурну і релігійну самобутність», «визнати право громадян України російської національності, що проживають на території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, заснувати представницький орган етнічного самоврядування – Російські Засновницькі Збори і його виконавський орган – Російську Думу Криму для захисту законним правовим шляхом національно-культурних прав і етнічних інтересів російського населення півострова» та ін.

Роботою коаліції керуватиме Рада, куди увійдуть керівники і представники організацій, що увійшли до коаліції.

Крім того, прийнято Звернення до всіх російських і патріотичних організацій Криму з пропозицією об`єднається для «боротьби проти дискримінації прав російського населення, проти проявів радикального етнічного націоналізму і відродження ідеології фашизму, за мир і благополуччя всіх жителів півострова, незалежно від національності».