На будмайданчику виявлені 26 артснарядів

У Феодосії (Крим) на будівельному майданчику під час проведення земляних робіт виявлено 26 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба МНС України, місце виявлення боєприпасів охороняється.

Вилучення та знешкодження яких планується сьогодні, 22 січня, піротехнічною групою 3-го аварійно-рятувального загону (с. Мазанка).

Всього за добу на території країни виявлено 45 боєприпасів, а саме: 44 артилерійські снаряди та міну часів Великої Вітчизняної війни.