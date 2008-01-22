На будмайданчику виявлені 26 артснарядів
11:55, 22 січня 2008Крым
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Місце охороняється
У Феодосії (Крим) на будівельному майданчику під час проведення земляних робіт виявлено 26 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомляє прес-служба МНС України, місце виявлення боєприпасів охороняється.
Вилучення та знешкодження яких планується сьогодні, 22 січня, піротехнічною групою 3-го аварійно-рятувального загону (с. Мазанка).
Всього за добу на території країни виявлено 45 боєприпасів, а саме: 44 артилерійські снаряди та міну часів Великої Вітчизняної війни.
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