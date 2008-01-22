Вибух автомобіля: двоє людей загинули

В Євпаторії (Крим) сьогодні вибухнув вантажний автомобіль «Газель» - водій і пасажир авто загинули на місці. Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Криму.

За інформацією рятувальників, в кузові «Газелі» знаходилися два балони з киснем і два – з пропан-бутаном. Як припускають фахівці, вибух стався через те, що в кузові розірвався балон з газом пропан-бутан. «Дах критого кузова відлетів на 50 метрів убік. На приватному будинку, поблизу якого вибухнула «Газель», загорілася пластикова обшивка», - розповідають бійці МНС.

На місце події виїхали підрозділи МНС, міліція і «швидка допомога». Пожежа була ліквідована. Завдяки діям рятувальників, вдалося уникнути подальшого вибуху ще трьох розжарених балонів, що знаходилися в кузові. Зараз на місці події проводиться розслідування.