Держслужбовця спіймали на місці злочину

У Сімферополі днями був затриманий на місці злочину, при отриманні хабара в сумі 500 доларів США державний виконавець одного з відділів Державної виконавчої служби Сімферопольського міського управління юстиції.

Як повідомляє відділ зв`язків з громадськістю міліції Криму, у відділ державної служби боротьби з економічною злочинністю Сімферопольського міського управління міліції поступила заява від мешканки Сімферополя про те, що державний виконавець вимагає у неї хабар за невиконання рішення суду, а саме - ненакладення арешту на приміщення промтоварного магазина в рамках виконавчого виробництва по позову.

В ході проведених оперативних заходів в своєму службовому кабінеті, на місці злочину, при отриманні хабара в сумі 500 доларів США, держслужбовець був затриманий.

По даному факту прокуратурою міста Сімферополя порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 368 КК України.

З громадянина взяли підписку про невиїзд. Слідство у справі продовжується.