Крим є прикладом єдності України?

У Сімферополі (Крим) відбулися урочистості, присвячені Дню Соборності України. Квіти до пам`ятника Т. Шевченку поклали голова Верховної Ради АР Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради міністрів АР Крим Віктор ПЛАКІДА, члени президії і представники депутатського корпусу Верховної Ради АР Крим, міської ради Сімферополя, інші офіційні особи і представники громадськості півострова.

Як повідомляє прес-служба уряду Криму, у містах і районах автономії відбулися урочисті заходи, приурочені до Дня Соборності України. "В установах освіти тривають класні години, тематичні виставки книг, конкурси плакатів і малюнків, зустрічі з громадськими діячами", - кажуть у Радміні.

В.ПЛАКІДА відзначив, що "День Соборності – це свято єднання всієї країни, цей день змушує задуматися про те, що є єдина держава і спільне слов`янське коріння". За його словами, Крим є прикладом державної єдності України.