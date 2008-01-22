Вбивцю члена ОЗУ «взяли» через 12 років

Через 12 років знайдений вбивця 27-річного активного члена організованого злочинного угрупування (ОЗУ) під керівництвом Рулєва.

Як повідомляє прес-служба міліції Севастополя, в середині серпня 1995 року в одному з барів на пляжі Севастополя член ОЗУ був розстріляний впритул. Особу підозрюваного у вбивстві правоохранітелі встановили відразу - член протиборчого злочинного угрупування «Семашко». З місця події він сховався.

Відпрацьовувалися його зв`язки, місця можливого мешкання, прямували орієнтування у всі регіони України, розшук вівся і по лінії Інтерполу. «Лише через 12 років після скоєння злочину оперативникам поступила інформація про те, що вбивця, можливо, ховається в Херсонській області. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів зловмисник був затриманий в автомобілі на одній з херсонських вулиць. Операцію по його затриманню провели співробітники севастопольського кримінального розшуку спільно з колегами з Херсона», - повідомляє міліція Севастополя.

При затриманні чоловік заявив, що це він «зробив вбивство, а також признався, що втомився ховатися від правосуддя і навіть подумував прийти і здатися в міліцію».

Кримінальна справа за фактом вбивства передана до суду. «А громадянин К. арештований і чекає заслуженого покарання», - відзначили в МВС.