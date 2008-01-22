16 тис. нових робочих місць планується створити в Севастополі

У Севастополі в 2008-2009 роках планується створити 16 тис. нових робочих місць, по 8 тис. кожного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Ірина ЦОКУР.

За її словами, такі показники передбачено територіальною програмою зайнятості, ухваленою днями на сесії міської ради.

За ці два роки також планується працевлаштувати близько трьох тисяч безробітних.

Крім того, зазначила І.ЦОКУР, програма передбачає збільшення зайнятого населення із 183 тис. у 2006 році до 189 тис. у 2009 році. „Ми розраховуємо знизити рівень прихованого безробіття до 1,2%, який на сьогодні складає 1,5%, а офіційний рівень безробіття у нас становить приблизно 3,4%”, - сказала вона.

За словами І.ЦОКУР, територіальна програма зайнятості на 2006-2007 роки виконана у повному обсязі. Зокрема у 2006 році на підприємствах міста було створено 12 тис. робочих місць, у 2007 році - 11 тис. 747 робочих місць.

Заступник голови міськадміністрації також повідомила, що у Севастополі з населенням 379 тис. осіб трудові ресурси становлять 299 тис. осіб.

"Демографічною особливістю міста є скорочення і старіння населення. У нас зберігається коефіцієнт перевищення смертності над народжуваністю, він коливається від 1,5 до 1,8. Тому ми розраховуємо у наступні два роки зберегти трудовий потенціал за рахунок міграційних потоків, приїзду у місто населення працездатного віку", - сказала І.ЦОКУР.

Другою особливістю, за її словами, є те, що у місті проживає близько 40 тис. молодих людей, які навчаються.

Крім того, повідомила заступник глави виконавчої влади міста, „кожна четверта у місті людина - старше 50 років, кожна десята - пенсіонер, тому перед містом стоїть проблема: нам необхідно займатися молоддю”. За словами І.ЦОКУР, у Севастополі на сьогодні склалася парадоксальна ситуація - кадровий голод при безробітті.