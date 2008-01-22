Мусульмани вимагають повернути місце будівництва Соборної мечеті у Сімферополі

Завтра, 23 січня, в Сімферополі пройде інформаційний пікет жителів Криму, які сповідають іслам.

Акція проводиться у зв`язку з тим, що Сімферопольська міська рада відмовляється виділяти землю під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі там, де просять мусульмани. Мусульмани вважають, що міськрада навмисно ”протидіє реалізації законних прав та інтересів громадян України, які сповідають іслам”, повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу кримськотатарського народу.

Сьогодні на адресу Сімферопольської міськради було направлено лист з повідомленням про проведення акції. «Як зазначається в листі, мета мирної акції – інформаційного пікету – захист громадянами України своїх конституційних прав у формі висловлення протесту проти незаконних дій кримської влади та її посадовців, які виражені у відкритій дискримінації ними жителів Криму за релігійною і національною ознаками», - заявили в Меджлісі.

Під час акції в Сімферополі будуть встановлені інформаційні стенди, обладнане місце для збору і перебування учасників акції, відправлено молебень.

Як повідомлялося, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не розв`язується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало побудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада узгодила з ДУМК місце розташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації щодо відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії Сімферопольської міськради було ухвалене рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше.