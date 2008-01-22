У Туреччині теж пташиний грип

У Туреччині - пташиний грип. Небезпечний вірус виявили у турецькому селищі Саз чорноморської провінції Зонгулдак, повідомляє телебачення країни з посиланням на представників Міністерства сільського господарства.

За інформацією ЗМІ, вірус виявили ще 19 січня при вивченні зразків крові курей, інформує канал "24".

Наразі фахівці встановлюють, чи виявлений вірус відноситься до категорії H5N1, який вважається смертельно небезпечним для людини. Втім, у районі вже вживають карантинних заходів, зазначили представники турецького Міністерства сільського господарства.

Нагадаємо, останній великий спалах пташиного грипу у Туреччині був у січні 2006 року. Тоді 12 осіб захворіло, а чотири людини померло.