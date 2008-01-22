Голова кримських караїмів отримав орден

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову Вищої ради кримських караїмів України Давида ЕЛЯ (м. Євпаторія, Автономна Республіка Крим) орденом «За заслуги» І ступеня.

Як повідомляється на офіційному сайті Президента, серед інших державну нагороду "за вагомий особистий внесок у справу єднання українського народу, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та з нагоди Дня Соборності України" отримав і Д.ЕЛЬ.

Крім того, Глава держави присвоїв почесне звання «Заслуженний працівник освіти України» начальникові управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації

Миколі ЧЕРБАДЖИ.