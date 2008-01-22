Голова кримських караїмів отримав орден
18:41, 22 січня 2008Крым
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Нагорода від Ющенка з нагоди Дня Соборності
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив голову Вищої ради кримських караїмів України Давида ЕЛЯ (м. Євпаторія, Автономна Республіка Крим) орденом «За заслуги» І ступеня.
Як повідомляється на офіційному сайті Президента, серед інших державну нагороду "за вагомий особистий внесок у справу єднання українського народу, розбудову демократичної, соціальної і правової держави та з нагоди Дня Соборності України" отримав і Д.ЕЛЬ.
Крім того, Глава держави присвоїв почесне звання «Заслуженний працівник освіти України» начальникові управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації
Миколі ЧЕРБАДЖИ.
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