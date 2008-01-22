На кораблях у Севастополі - День інформування

Сьогодні - в День Соборності України - з метою виховання військовослужбовців на національно-героїчних, культурно-духовних традиціях українського народу у підрозділах та на кораблях Військово-Морських Сил ЗС України відбулися інформаційно-пропагандистські та культурно-освітні заходи.

Військові моряки та офіцери командування українського військового флоту взяли участь у спільних з державними органами влади Севастополя урочистих заходах, зокрема, у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та загальноміських зборах, присвячених 89-й річниці проголошення Акту злуки Української та Західноукраїнської Народних Республік, інформує прес-служба Міноборони України.

Також на кораблях та в частинах ВМС ЗС України відбувся День інформування, в рамках якого для особового складу були прочитані лекції на теми: “Злука УНР та ЗУНР – визначна подія української державності. Уроки будівництва суверенної держави” та “Соборність України: історія і сьогодення”.

У Севастопольському військово-морському інституті ім. П.С. Нахімова відбулася науково-історична конференція на тему: “Злука українських земель – визначальний етап державотворення ХХ століття” за участю науковців, курсантів та слухачів військового навчального закладу, представників громадських організацій і органів державної влади міста.

У бібліотеках Будинків офіцерів та клубів військових частин, в народознавчих світлицях підрозділів флоту оформлені виставки художньої та публіцистичної літератури з матеріалами, присвяченими Дню Соборності України.