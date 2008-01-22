Житель Криму згвалтував дитину

19-річного жителя Феодосії (Крим) звинувачують в згвалтуванні 10-річного хлопчика.

Як повідомляє «Кафа» з посиланням на інформацію помічника начальника міліції Феодосії Ганну ОХРІМЕНКО, в дитячу лікарню Феодосії «швидка допомога» доставила школяра з отруєнням алкоголем. Під час огляду дитини медики виявили, що хлопчик був згвалтований.

Коли пацієнт опам`ятався, він розповів про те, що з ним відбулося. Школяр подружився з хлопцем, той запросив його до себе додому, щоб послухати музику. "По дорозі вони зайшли в магазин, щоб купити спиртного. Спочатку господар гостинно розважав гостя, а потім запропонував йому спустошити перший в його (школяра - ред.) житті стакан горілки. За словами хлопчика, після випитого алкоголю йому стало погано", - повідомляє Г.ОХРІМЕНКО.

Новий знайомий скористався безпорадним станом дитини і згвалтував його. Потім хлопець вигнав школяра на вулицю, по дорозі додому той знепритомнів. «Швидку» йому викликали перехожі.

Міліціонери знайшли і заарештували 19-річного феодосийца, який недавно повернувся з місць позбавлення волі. Потерпілий впізнав свого кривдника. Тепер педофілові загрожує покарання у вигляді позбавлення свободи строком до семи років.