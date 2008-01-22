Розбазарюванню земель Криму - ні!

Зменшити бюджетні витрати на утримання органів влади і припинити практику розбазарювання кримських земель зажадали сьогодні на мітингу в Сімферополі, присвяченому Дню Соборності України, представники політичних партій і громадських організацій демократичної спрямованості.

Як повідомляє офіційний сайт блоку "Наша Україна - Народна Самооборона", у мітингу взяли участь представники партії Народний Союз «Наша Україна» і Всеукраїнській громадській організації «Наша Україна», партії Народний РУХ, Української народної партії, УРП «Собор», Конгресу українських націоналістів, представники громадськості.

«Влада не повинна витрачати на себе більше, ніж на соціальний захист громадян, на чії податки вона й існує. Це аморально, - заявив із цього приводу в коментарі журналістам голова Ради Кримської республіканської організації Народного Союзу «Наша Україна» Володимир ЗДИРКО. – Збільшення бюджетних витрат по соціальних статтях передбачено на 10 – 15%, тоді як на утримання держапарату депутати виділили коштів на третину більше».

Учасники мітингу зажадали також від керівництва республіки внести зміни до бюджету, які передбачали б задоволення потреб кримчан у вивченні української мови і культури, а також провести заходи, передбачені Указом Президента в рамках Року пам`яті жертв Голодомору.