У Криму йтиме дощ з мокрим снігом
20:00, 22 січня 2008Крым
0 0
Прогноз погоди до п`ятниці
За прогнозами синоптиків, 23 січня (середа) на території України буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23 січня у Криму дощ. Вдень 5-10° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.
24-25 січня на території України утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише 24 січня у східних областях та в Криму, а вдень 25 січня у західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг, вдень подекуди з дощем.
24 січня (четвер) у Криму дощ з мокрим снігом. Вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла. Вітер північний 7-12 м/с.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter