У Криму йтиме дощ з мокрим снігом

За прогнозами синоптиків, 23 січня (середа) на території України буде хмарно з проясненнями. У західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23 січня у Криму дощ. Вдень 5-10° тепла, вночі 1-6° тепла. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

24-25 січня на території України утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише 24 січня у східних областях та в Криму, а вдень 25 січня у західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг, вдень подекуди з дощем.

24 січня (четвер) у Криму дощ з мокрим снігом. Вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 6° тепла. Вітер північний 7-12 м/с.