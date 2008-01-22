Крим відзначив День соборності

День Соборності України сьогодні відзначили і в Криму.

У Сімферополі голова Верховної Ради АР Крим Анатолій ГРИЦЕНКО, голова Ради міністрів автономії Віктор ПЛАКІДА, члени президії і представники депутатського корпусу Верховної Ради АР Крим, міської ради Сімферополя, інші офіційні особи і представники громадськості півострова поклали квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку. Глава уряду АРК відзначив, що "День Соборності – це свято єднання всієї країни, цей день змушує задуматися про те, що є єдина держава і спільне слов`янське коріння". За його словами, "Крим є прикладом державної єдності України".

У містах і районах півостррова відбулися урочисті заходи, приурочені до Дня Соборності України. "В установах освіти тривали класні години, тематичні виставки книг, конкурси плакатів і малюнків, зустрічі з громадськими діячами", - відзначили у прес-службі Радміну автономії.

В той же час представники політичних партій і громадських організацій демократичної спрямованості на мітингу в Сімферополі, присвяченому Дню Соборності України, зажадали зменшити бюджетні витрати на утримання органів влади і припинити практику розбазарювання кримських земель.

У Севастополі сьогодні моряки та офіцери командування українського військового флоту взяли участь у спільних з державними органами влади урочистих заходах, зокрема, у покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку та загальноміських зборах, присвячених 89-й річниці проголошення Акту злуки Української та Західноукраїнської Народних Республік, інформує прес-служба Міноборони України.

На кораблях та в частинах ВМС ЗС України відбувся День інформування, в рамках якого для особового складу були прочитані лекції на теми: “Злука УНР та ЗУНР – визначна подія української державності. Уроки будівництва суверенної держави” та “Соборність України: історія і сьогодення”.

У Севастопольському військово-морському інституті ім. П.С. Нахімова відбулася науково-історична конференція на тему: “Злука українських земель – визначальний етап державотворення ХХ століття” за участю науковців, курсантів та слухачів військового навчального закладу, представників громадських організацій і органів державної влади міста.

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Нагадаємо, День Соборності України було встановлено державни святом Указом Президента від 21 січня 1999 року.

Урочистий Акт Злуки Захiдно-Української Народної Республiки та Української Народної Республiки в єдину соборну Українську державу проголосила директорiя УНР 22 сiчня 1919 року на Софiйському майданi в Києвi.

Захiдно-Українську Народну Республiку було проголошено 1 листопада 1918 року масовим виступом української iнтелiгенцiї та військових на теренах Австро-Угорської iмперiї в Галичинi. Столицею ЗУНР спочатку був Львiв, потiм Тернопiль, а з сiчня 1919 року - Станiслав (нині - Івано-Франківськ).