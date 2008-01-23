Тіла двох рибалок, що потонули, знайшли

Рятувальники знайшли тіла двох рибалок, що потонули в Азовському морі.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, за словами очевидців, двоє чоловіків рибалили на льоду приблизно в ста метрах від берега. Раптово лід проламався, і обидва рибалки опинилися в крижаній воді. «Тіла двох рибалок, що потонули, 30-річного жителя сіла Калинівка і 28-річного жителя пгт Леніно, виявили в 120 метрах від берега, - повідомив заступник начальника Ленінського райвідділу МНС Гліб ІВАНОВ. – Пошукова група, до складу якої увійшли співробітники МНС і водолази Морського регіонального координаційного центру, вийшла на човнах в морі. Пошукові роботи велися протягом п`яти годин».

Всього з початку року в Криму 5 чоловік загинуло на воді.