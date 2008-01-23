Від Ющенка вимагають навеcти порядок

Кримські татари – учасники інформаційного пікету кримських мусульман, що був виставлений сьогодні в Сімферополі на місці побудови соборної мечеті, направили звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому вимагають наведення порядку у земельних відносинах на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови кримськотатарського Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ.

У зверненні йдеться, що „свавілля і цинізм кримської влади, що демонструється нею в земельній сфері, досягли свого апогею і у будь-який момент можуть привести до суспільного вибуху”.

„Останні події в Криму свідчать про те, що замість вирішення крок за кроком земельних питань, що накопичилися роками, кримська влада може вдатися до широкомасштабних провокацій, аби уникнути власної відповідальності за чисельні незаконні махінації з землею”, - заявляють автори звернення.

За їхніми словами, ”саме бажанням спровокувати громадян України на масові виступи можна пояснити і останні рішення Сімферопольської міської ради, якими відмовлено мусульманській громаді Криму у затвердженні проекту відведення землі для побудови Соборної мечеті на раніше нею ж узгодженій земельній ділянці”.

Як підкреслюється у зверненні, „свавілля кримської влади у ситуації навколо побудови Соборної мечеті у Сімферополі - це тільки один з багатьох випадків беззаконня у земельній сфері, що характеризуються, з одного боку, безконтрольним відчуженням земельних ресурсів самою владою або наближеними до неї людьми, з другого - неможливістю пересічним громадянам України скористуватися своїм правом на земельну ділянку. Ані для житла, ані для задоволення духовних потреб, як у ситуації з побудовою Соборної мечеті”.

На думку кримських татар, влада півострова не зацікавлена у прозорих та справедливих механізмах розподілу землі. „Отже, необхідне пряме залучення представників центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів України у наведенні елементарного порядку у цій сфері”, вважають кримські татари.