Кримські татари можуть ініціювати перевибори у Сімферополі

Кримські татари можуть ініціювати перевибори Сімферопольської міськради й мера кримської столиці, якщо не буде ухвалено позитивне рішення про виділення землі під будівництво Соборної мечеті на вул. Ялтинській.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ.

Відповідаючи на запитання про можливість перевиборів у Сімферополі, Р.ЧУБАРОВ заявив: «Якщо депутати Сімферопольської міськради, принаймні, їхня більшість, не зберуть свій розум, а мер міста Сімферополя пан БАБЕНКО не зрозуміє, що він переступає закон, ухвалюючи такі рішення, я думаю, що така міськрада небезпечна для всіх жителів Криму, незалежно від їхньої національності. Я думаю, що ми всі тоді повинні будемо об`єднатися й переобрати таких людей».