Україна заборонила ввезення птиці з Хайфи

Українська ветеринарна служба ввела заборону на ввезення на територію України з адміністративної території Хайфа (Ізраїль) птиці, продуктів і сировини з неї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на цій території зареєстровано захворювання птиці високопатогенним грипом.

Ввезення інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.