Україна заборонила ввезення птиці з Хайфи

17:22, 23 січня 2008
Крым
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Пташиний грип занесло і в Ізраїль

Українська ветеринарна служба ввела заборону на ввезення на територію України з адміністративної території Хайфа (Ізраїль) птиці, продуктів і сировини з неї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на цій території зареєстровано захворювання птиці високопатогенним грипом.

Ввезення інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.

 

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