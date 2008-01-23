Україна заборонила ввезення птиці з Хайфи
17:22, 23 січня 2008Крым
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Пташиний грип занесло і в Ізраїль
Українська ветеринарна служба ввела заборону на ввезення на територію України з адміністративної території Хайфа (Ізраїль) птиці, продуктів і сировини з неї.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.
Згідно з повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на цій території зареєстровано захворювання птиці високопатогенним грипом.
Ввезення інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, має здійснюватися відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.
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