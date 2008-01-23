Банда грабувала машини під час руху

У Криму затримана група осіб, які здійснювали крадіжки з вантажних транспортних засобів під час руху.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Криму, злочини здійснювалися в районі трас Сімферополь – Николаєвка і Сімферополь – Євпаторія (територія Сімферопольського і Сакського районів Криму).

Міліція міста Сімферополь затримала банду.

МВС просить всіх потерпілих від аналогічних злочинів звертатися за телефонами (8-0652) 22-73-22, 27-44-21, 27-6459 або 02.