Бійці МНС знайшли заблукалих в ущелині підлітків

Діти - у задовільному стані

У Криму гірські рятувальники МНС знайшли заблукалих в ущелині підлітків. Як повідомляє Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України, до чергової служби МНС надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Бахчисарай, у районі ущелини Старосілля, на горі Чуфут-Кале, заблукали двоє підлітків. Силами 6 альпіністів МНС негайно були організовані пошуково-рятувальні роботи. Дітей знайшли у задовільному стані.

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