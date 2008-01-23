Бійці МНС знайшли заблукалих в ущелині підлітків
18:00, 23 січня 2008Крым
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Діти - у задовільному стані
У Криму гірські рятувальники МНС знайшли заблукалих в ущелині підлітків.
Як повідомляє Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України, до чергової служби МНС надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Бахчисарай, у районі ущелини Старосілля, на горі Чуфут-Кале, заблукали двоє підлітків.
Силами 6 альпіністів МНС негайно були організовані пошуково-рятувальні роботи. Дітей знайшли у задовільному стані.
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