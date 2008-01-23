На ринках Сімферополя заборонили реалізацію яєць свійської птиці

У Сімферополі (Крим) посилено заходи з профілактики пташиного грипу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сімферопольської міської ради, сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення заборонити реалізацію на території Сімферополя птиці і яєць з Красногвардійського району АРК, в одному з господарств якого було виявлено вірус пташиного грипу.

Крім того, прийнято рішення заборонити реалізацію живої свійської, дикої, декоративної, синантропної, екзотичної птиці і яєць свійської птиці на ринках міста.

Управлінню ветеринарної медицини Сімферополя доручено розробити заходи з профілактики грипу птиці, посилити державний ветеринарно-санітарний нагляд за переміщенням і оборотом птиці (домашньої, дикої, синантропної, декоративної і екзотичної), а також продукції птахівництва; здійснювати постійний нагляд за дотриманням ветеринарного законодавства при переміщенні і реалізації птиці в мережі зоомагазинів і ринків тощо.

Управлінню охорони здоров`я доручено посилити контроль за дотриманням протиепідемічного режиму в лікувальних установах міста; акцентувати увагу медпрацівників на збір епіданамнезу у хворих ГРВІ; передбачити наявність ліжок для госпіталізації хворих з ГРВІ і грипом; проводити санітарно-просвітницьку роботу з профілактики і попередження ГРВІ і грипу.

Управління міського господарства повинно забезпечити виконання санітарних правил устрою та утримання полігону ТБО; активізувати роботу з вилову, вилучення і знищення бездомних тварин та оперативно прибирати трупи загиблих тварин; створити бригаду з цілодобового збору загиблої птиці, повідомили в міськраді.

Головам районних рад доручено, зокрема, «не допускати використання водойм, річок для полювання і рибної ловлі; організувати щоденний контроль за станом водоймищ і річок, відновити попереджувальні таблички; заборонити населенню вільний вигул свійської птиці».

Міліція Сімферополя повинна посилити охорону зон санітарної охорони водосховищ і водойм міста; наблизити наряди міліції до місць можливої стихійної торгівлі і продовжити роботу з ліквідації стихійної торгівлі в місті.

ДАІ доручили організувати патрулювання зон санітарної охорони Сімферопольського водосховища і водоймищ міста.

Сімферопольські МНСники створять запас засобів індивідуального захисту для роботи у вогнищах інфекції і засобів для утилізації (спалювання) загиблої птиці.

Як повідомляв УНІАН, в одному з птахогосподарств у селі Рівне Красногвардійського району АРК минулого тижня було виявлено вірус пташиного грипу. У господарстві було утилізовано шляхом спалювання всю птицю - майже 25 тисяч. Проводиться моніторинг. В інших регіонах Криму пташиний грип поки що не виявлено.