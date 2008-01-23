Міліція Севастополя ганяється за бомжами

В УМВС України в Севастополі проводиться оперативно-профілактичний відробіток дачних масивів, садових товариств, розташованих в районах дачних масивів Сапун-гори, мису Фіолент, урочища «Максимова дача».

Як повідомляє прес-служба міліції Севастополя, предметом уваги співробітників міліції сталі особи, які не мають постійного місця проживання, бродяжать.

«Люди без певного місця проживання негативно впливають на криміногенну обстановку в місті. Як правило, вони живуть в підвалах, покинутих дачах, на горищах. Як показує практика, більшість бомжів промишляють дрібними крадіжками. Це в першу чергу викликає неспокій міліції», - відзначили у МВС.

Щодня в заходах бере участь близько 60 співробітників різних служб.

Наприклад, за час відробітку співробітниками Нахімовського райвідділу міліції було виявлено 11 адміністративних правопорушень. Розкрито одне вбивство і дві крадіжки. В ході заходів затримано 59 чоловік, із них 12 бомжів і четверо раніше судимих громадян.

Всіх затриманих працівники міліції дактилоскопували, фотографували, відпрацьовували на причетність до скоювання злочинів і правопорушення.

Оперативно-профілактичний відробіток продовжується.