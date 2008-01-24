У Криму оголошено штормове попередження у зв`язку зі складними погодними умовами, що очікуються 24-25 січня.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в Криму.

За даними Кримського центру гідрометеорології МНС України в автономії, впродовж 24-25 січня на всій території півострова очікуються сильні дощі, які місцями переходитимуть у мокрий сніг (місцями - сильний), налипання мокрого снігу, ожеледиця.

Негода супроводжуватиметься північно-західним вітром, швидкістю 15-20 метрів за секунду, в гірських районах - пориви вітру до 25 метрів за секунду. Також очікується зниження температури вночі до 5-10 градусів морозу.

МНС просить жителів і гостей півострова обмежити відвідини гірських масивів, утриматися від самостійних виходів до лісу.

Також рятувальники просять громадян якщо можна уникнути виїздів на транспорті без необхідності. «Особливу увагу зверніть на безпеку дітей. При виникненні аварійної ситуації негайно повідомите відповідну службу», - зазначили у відомстві.