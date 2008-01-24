Партія регіонів - Ющенку: або референдум по НАТО, або відставка

У Сімферополі пройшов антинатовський мітинг з вимогою до Президента України Віктора ЮЩЕНКА провести всенародний референдум, щоб з`ясувати ставлення українців до вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь активісти Партії регіонів, Компартії України, СДПУ(О), ПСПУ, партії «Союз», Союзу молоді регіонів України, партії «Російський блок» і Російської общини Криму. За даними організаторів, на мітинг зібралося понад 5 тисяч чоловік, за оцінками журналістів – близько 2-3 тисяч.

Учасники мітингу тримали в руках прапори своїх партій, прапори Росії і транспаранти з гаслами: «Требуем всенародного референдума по НАТО», «Крымчане против вступления Украины в НАТО!», «Будущее Украины – в союзе с Россией!», «Да – Северодонецку-2» тощо. Також учасники акції періодично скандували: «Украине нужен мир, а не натовский мундир!».

Як заявив на мітингу лідер кримської організації Партії регіонів, народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ, «регіонали» і їхні політичні союзники обурені тим, що Президент Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК «таємно підписали» і направили генсекові НАТО звернення про приєднання України до плану дій щодо членства в Північноатлантичному блоці.

В.КИСЕЛЬОВ заявив, що питання про вступ України в НАТО має вирішуватися на всенародному референдумі. «ЮЩЕНКО не провів референдум, але заявляє від імені народу, що Україна хоче в НАТО. Ми вимагаємо від Президента України: або він повинен провести референдум, або він мусить як людина, що не виконує як глава держави свої конституційні обов`язки, піти у відставку. Моя особиста думка, поки він (Президент - УНІАН) не призначить дату референдуму, Верховна Рада України працювати не повинна! – заявив депутат. – Треба йому вибори чергові позачергові? Давайте підемо на вибори, але народ потім скаже, що відбувається в Україні».

Крім цього, учасники мітингу піддали різкій критиці наказ про проведення тестування випускників шкіл українською мовою. Зокрема, лідер Російської общини Криму, перший віце-спікер парламенту автономії Сергій ЦЕКОВ заявив, що «тій вакханалії, яка відбувається в Україні, ми (кримчани - УНІАН) можемо відповісти тільки масовим обуренням, масовою відсіччю». «Тільки разом, консолідувавшись, ми не допустимо вступу України в НАТО, ми захистимо російську мову і зробимо її державною, ми зробимо все для відродження священного союзу Росії і України», - заявив С.ЦЕКОВ. Він також зазначив, що люди на з`їзді в Сєвєродонецьку теж, напевно, скажуть: «Ні – НАТО, так – російській мові!».

Учасники акції ухвалили резолюцію, в якій, зокрема, підтримали «зусилля депутатів рад різних рівнів, що висловилися за проведення другого з`їзду в Сєвєродонецьку». «Вважаємо, що новий з`їзд в Сєвєродонецьку має продемонструвати ще раз народу України прагнення до продовження конституційних реформ, розширення прав регіонів. Тільки сильні регіони можуть зберегти єдність країни. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування, федералізація державного устрою країни зміцнить Україну, її соборність і незалежність», - наголошується в резолюції.