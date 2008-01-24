Порядок надання землі приведено у відповідність із законом
Без розгляду залишилися понад 400 заяв
Господарський суд Криму за позовом прокурора міста Судак скасував введене Морською сільською радою положення про порядок розподілу та надання земельних ділянок.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, всупереч законодавству народні обранці своїм рішенням «Про затвердження Положення про порядок організації розподілу і надання земельних ділянок для особистого житлового будівництва» встановили черговість, обмеження на отримання землі, а також зобов`язали громадян надавати документи, не передбачені законом.
"Зокрема, положенням встановлені привілеї залежно від місця проживання і надання матеріальної допомоги сільраді громадянами, які претендують на отримання землі. У той же час неправомірно обмежено права репатріантів, умовою одержання землі якими встановили факт депортації їх виключно з Морського та Громівки", - йдеться в повідомленні.
При такому підході залишилися без належного розгляду понад 400 заяв громадян про отримання землі. Причому сільрада закріпила за собою ще й право взагалі не розглядати звернення громадян.
З огляду на те, що ця нормотворчість грубо порушує передбачені Конституцією і законами України права громадян, рішення Морської сільської ради №432 «Про затвердження Положення про порядок організації розподілу та надання земельних ділянок для особистого житлового будівництва» визнано нечинним.
Прокуратура м.Судака перевіряє на відповідність закону акти інших територіальних громад регіону.