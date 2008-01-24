Порядок надання землі приведено у відповідність із законом

Господарський суд Криму за позовом прокурора міста Судак скасував введене Морською сільською радою положення про порядок розподілу та надання земельних ділянок.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, всупереч законодавству народні обранці своїм рішенням «Про затвердження Положення про порядок організації розподілу і надання земельних ділянок для особистого житлового будівництва» встановили черговість, обмеження на отримання землі, а також зобов`язали громадян надавати документи, не передбачені законом.

"Зокрема, положенням встановлені привілеї залежно від місця проживання і надання матеріальної допомоги сільраді громадянами, які претендують на отримання землі. У той же час неправомірно обмежено права репатріантів, умовою одержання землі якими встановили факт депортації їх виключно з Морського та Громівки", - йдеться в повідомленні.

При такому підході залишилися без належного розгляду понад 400 заяв громадян про отримання землі. Причому сільрада закріпила за собою ще й право взагалі не розглядати звернення громадян.

З огляду на те, що ця нормотворчість грубо порушує передбачені Конституцією і законами України права громадян, рішення Морської сільської ради №432 «Про затвердження Положення про порядок організації розподілу та надання земельних ділянок для особистого житлового будівництва» визнано нечинним.

Прокуратура м.Судака перевіряє на відповідність закону акти інших територіальних громад регіону.