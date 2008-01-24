Молодь спалила опудало міністра освіти (фото)

У центрі Сімферополя пройшла акція проти введення незалежного тестування українською мовою для випускників шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, акція була організована проросійськими силами, виконавцями в даному заході виступили молоді люди, що представлялися «російською молоддю Криму».

Молодь на знак протесту проти тестування українською мовою закидала яйцями, повісила і спалила чучело міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА.

У заяві, яка лунала в ході акції, зазначається, що російська молодь Криму засуджує наказ керівника Міносвіти України про зовнішнє незалежне оцінювання випускників середніх освітніх шкіл виключно українською мовою.

«Ми заявляємо, що не терпітимемо такого знущання з нашої російської самосвідомості», - наголошується в заяві.

Організатори акції назвали міністра освіти І.ВАКАРЧУКА і голову Кабінету міністрів України Юлію ТИМОШЕНКО провокаторами і погрозили, що їх «імена будуть прокляті», а «душі горітимуть в пеклі». Учасники акції заявили, що залишають за собою право «на всі форми цивільного молодіжного протесту».

«Русский язык – или смерть! Мы не оставляем для себя иного выбора! Но и для вас – провокаторы – другого выбора не будет!», - йдеться в заяві.