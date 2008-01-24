Поміняв жезл на смугастий костюм?

Слідчим відділом прокуратури закінчено розслідування кримінальної справи стосовно працівника дорожньо-патрульної служби, який у середині листопада минулого року був затриманий при одержанні хабара.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, даїшнику пред`явлено обвинувачення в тому, що він одержав тисячу гривень хабара за непритягнення до адмінвідповідальності учасника дорожнього руху.

Зібрані прокуратурою докази вини працівника дорожньо-патрульної служби у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України розглядатиме суд, куди наприкінці минулого тижня направлено кримінальну справу.

Усього в 2007 році та на початку 2008-го органами прокуратури Криму направлено до суду понад 70 кримінальних справ за фактами хабарництва, зокрема 13 - стосовно працівників міліції. Загальна сума хабарів у кримінальних справах даної категорії складає 473 тисячі гривень і 41 тисячу доларів США.