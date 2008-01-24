Податківці накрили цех по виробництву будівельних блоків

Податківці Євпаторії виявили «підпільний» цех по виробництву і реалізації фундаментних будівельних блоків.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму, власником цеху виявився 31-річний житель Сакського району Криму, який займався своїм бізнесом без отримання передбачених законом документів.

«Зокрема, на «підпільному» виробництві відсутні дозвіл на розміщення об`єкту, дозволи СЕС, МНС», - відзначили податківці.

В ході проведеної перевірки, співробітники податкової міліції описали установку і будівельні матеріали на суму понад 300 тисяч грн.

Дії «бізнесмена-нелегала» потрапляють під ст. 164 Кодекса України про адміністративні правопорушення (заняття підприємницькою діяльністю без дозвільних документів).

Матеріали по даному факту готуються до передачі до суду.