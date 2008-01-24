Американці зняли документальний фільм про Севастополь

Севастополь став одним з двох міст України, в якому проходили зйомки для світового телеканалу «History».

Американську студію «Authentic Production» зацікавили підземні об`єкти міста.

Журналісти з Америки провели в Севастополі тиждень. Велику частину цього часу вони присвятили зйомкам на 35-й береговій батареї, 221-ій батареї і в балаклавських штольнях - колишньому секретному об`єкті 825.

«Ми їздили по всій Україні і Криму. Зокрема, до Севастополя ми приїхали тому, що тут багато підземель. Ми досліджуємо тунелі, катакомби. У Севастополі багато знаменитих і загадкових місць», - розповів ведучий передачі «Міста підземного світу» Ден Вайлдмен.

Знімальній групі допомагали городяни, що виступили як експерти. Відразу після візиту в Севастополь американці зніматимуть в Москві.

А севастопольці зможуть побачити передачу про місто в документальному серіалі «Міста підземного миру» в березні-квітні цього року на каналі «History».

"Севінформбюро"